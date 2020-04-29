Более 40% россиян не станут отмечать праздники в период самоизоляции

https://static.news.ru/photo/d2b1d020-8ac3-11ea-98ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Готовность не отмечать праздники в период самоизоляции выразили 42% жителей РФ. 58% россиян уверены, что в такое время важно устраивать торжества.

Об этом говорят результаты исследования, проведённого соцсетью «Одноклассники» совместно с ResearchMe. Согласно им, 56% опрошенных отмечали праздники в апреле. 70% пользователей «Одноклассников» сообщили, что не стали отменять торжества в период самоизоляции.

74% респондентов продолжают дарить подарки, 68% из них — тем, с кем проживают. 14% опрошенных временно откладывают вручение подарков до конца режима самоизоляции, сообщили в пресс-службе «Одноклассников». 40% россиян поздравляют друзей и близких в соцсетях, даря при этом виртуальные подарки.

Ранее NEWS.ru писал о том, что полиция и Росгвардия будут усиленно контролировать соблюдение режима самоизоляции в начале мая в Москве и Подмосковье. Особое внимание будет уделено лесополосам, берегам водоёмов и прочим местам, где могли бы собраться на отдых граждане