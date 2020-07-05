Более 30% россиян отложили деньги на отдых за границей

https://static.news.ru/photo/d02c9dbe-bebf-11ea-a38d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mara Brandl/imagebroker.com/Global Look Press

Деньги на поездку в зарубежные страны отложили 33% российских граждан, ожидая возобновление международного авиасообщения.

Согласно результатам опроса OneTwoTrip, прошедшего в соцсетях, 31% россиян составили списки стран, городов и достопримечательностей, которые планируют посетить.

Следят за наличием и ценами на билеты 48% опрошенных, а 29% — подбирают отели. Особый интерес у путешественников взывают рейсы из Москвы в Ташкент, Душанбе, Ош, Манас, Ереван, Худжанд, Баку, Стамбул, Минск и Самарканд.

По словам руководителя пресс-службы сервиса Елены Шелеховой, постепенное снятие ограничений по коронавирусу приводит к росту интереса к внутреннему туризму.

Топ направлений, к которым присматриваются наши клиенты, выглядит так: из Москвы в Сочи, Симферополь, Махачкалу, Санкт-Петербург, Анапу, Краснодар и Минеральные Воды, из Махачкалы и Сочи в Москву и из Санкт-Петербурга в Сочи, — рассказал она.

Пока международное сообщение с другими странами не возобновилось, россияне ищут объекты размещения. Чаще всего их интересуют проживание в Сочи, Адлере, Санкт-Петербурге, Москве, Анапе, Геленджике, Ялте, Казани, Калининграде и Лазаревском.

Всего в опросе приняли участие 1706 человек, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, сервис путешествий «Туту.ру» сообщил, что больше половины россиян в ходе социологического исследования заявили, что не планируют в обозримом будущем никаких путешествий. Причина прозаична — нехватка денег.

Ранее специалисты сервиса «Яндекс.Путешествия» провели опрос и выяснили, как россияне хотят провести отпуск летом 2020 года. Более половины участников исследования — 55% — заявили о желании устроить для себя пляжный отдых. Другая немалочисленная группа — а это почти треть, или 31% — решили отдохнуть на природе. Культурно-исторический отдых выбрали 14% россиян.