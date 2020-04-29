Лайфхак не работает: водителей в Москве оштрафовали за один код пропуска

https://static.news.ru/photo/46b1c7ca-8ac2-11ea-8c1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве штрафы выписаны 23 водителям, пытавшимся привязать к своему автомобилю код цифрового пропуска, указанного в некоторых СМИ в качестве примера.

Об этом сообщили в московском Центре организации дорожного движения (ЦОДД) и подчеркнули, что каждому водителю следует оформить свой уникальный код на сайте nedoma.mos.ru, передаёт ТАСС.

23 водителя пытались использовать код пропуска, упомянутый в качестве примера в одном СМИ. 23 раза был выписан штраф тем, кто его предъявлял. Имейте в виду, что этот лайфхак не работает, — гласит сообщение.

Пропускной режим для поездок на транспорте в Москве продлён до 11 мая. «Рабочие» пропуска, которые были выданы ранее, автоматически будут продлены до 4 мая. После этого пропуска для поездок на работу гражданам придётся продлевать самим.

Ранее NEWS.ru писал о том, что полиция и Росгвардия будут усиленно контролировать соблюдение режима самоизоляции в начале мая в Москве и Подмосковье.