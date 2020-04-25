Более 2,6 тысячи случаев заражения COVID-19 выявили в Москве за сутки

https://static.news.ru/photo/0384b3a6-86e2-11ea-a4cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

За последние сутки в столице России выявлены 2612 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных составляет 39,5 тысячи человек.

Число выписанных из больниц по выздоровлении превышает 6,2 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 366 жителей столицы, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

NEWS.ru

В России на сегодняшний день зафиксировано 74,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 6,2 тысячи человек, умерли 681.

В мире насчитывается более 2,8 млн инфицированных. Скончались более 197 тысяч человек, выздоровели свыше 789 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев предложил продлить введённые в связи с пандемией ограничительные меры до 12 мая. По его мнению, это позволит предотвратить ухудшение ситуации с распространением инфекции.