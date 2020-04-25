Более 130 нарушивших карантин водителей задержали в Москве в апреле

https://static.news.ru/photo/34e6c906-86d9-11ea-aadb-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Около полутора сотен человек, которые управляли автомобилями, нарушив карантин, задержаны в Москве в апреле. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Там отметили, что Госавтоинспекция в круглосуточном режиме ведёт контроль над передвижением транспортных средств, водителям которых Роспотребнадзором предписано соблюдать особый режим изоляции.
В апреле текущего года задержано более 130 водителей такой категории, — сказано в сообщении пресс-службы.
Ранее в Сургуте к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции привлекли местного жителя. Как писал NEWS.ru, мужчина снял свой поступок на видео и опубликовал в Интернете. Так и был найден.