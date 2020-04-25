Более 130 нарушивших карантин водителей задержали в Москве в апреле

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Главный врач московской больницы имени Буянова Александр Саликов рассказал, что в учреждении проводят разъяснительные беседы с сотрудниками об опасности коронавируса.

Персоналу мы всё разъясняем, чтобы у людей было понимание, что это за инфекция и как её предупредить. Конечно, все переживают за себя и близких. Но у нас в коллективе принято,...