Общество

Более 130 нарушивших карантин водителей задержали в Москве в апреле

12:39, 25 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около полутора сотен человек, которые управляли автомобилями, нарушив карантин, задержаны в Москве в апреле. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Там отметили, что Госавтоинспекция в круглосуточном режиме ведёт контроль над передвижением транспортных средств, водителям которых Роспотребнадзором предписано соблюдать особый режим изоляции.

В апреле текущего года задержано более 130 водителей такой категории, — сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее в Сургуте к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции привлекли местного жителя. Как писал NEWS.ru, мужчина снял свой поступок на видео и опубликовал в Интернете. Так и был найден.

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