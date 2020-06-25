Бойфренд разбившейся Тропицель посадит дерево на могиле блогера

https://static.news.ru/photo/dbc27e24-b6bc-11ea-b157-fa163e074e61_660.jpg Фото: nastyatropi/instagram.com

Тело разбившейся на Бали блогера Анастасии Тропицель кремируют 25 июня. Прах девушки позднее будет захоронен. Возлюбленный покойной Виктор Майданович в разговоре с журналистами рассказал, что намерен посадить дерево на могиле Насти. Он сделает это, чтобы люди могли приходить и вспоминать блогера.

Дерево молодой человек собирается посадить после того, как некоторое время поживёт в горах. Он рассказал, что все желающие смогут приходить к месту захоронения и проводить время с Тропицель. Майданович, работающий мотоинструктором, хочет, чтобы все помнили о погибшей в аварии Насте и знали, что при жизни она позитивно реагировала даже на хейтеров.

Настя давала любовь всем без исключения, даже тем, кто её не любил. И большая часть её подписчиков — это светлые люди, как и она. После смерти Насти многие выражают свои соболезнования, переживают и присылают искренние сообщения, от которых мурашки по коже, — приводит слова мотоинструктора телеканал «360».

Также Майданович отметил, что погибшая, ввиду своего доброго нрава, хотела продолжить общение с отцом, с которым за день до гибели у неё случилась ссора. Родитель говорил, что Виктор тянет её вниз, а бизнес разваливается.

Позднее отец Тропицель обвинил бойфренда покойной дочери в её смерти. Он сказал, что парень был арестован и был связан со скандальными секс-инструкторами Алексом Лесли и Настей Рыбкой. По словам мужчины, парень не страдает после потери возлюбленной, а постоянно пытается получить её деньги.

18-летняя Настя позиционировала себя как блогера, который вдохновляет делать то, что нельзя. Она стала популярна несколько лет назад, когда училась в школе. В 2013 году девушка начала снимать ролики для YouTube и рассказывать о путешествиях.

Как рассказали очевидцы, трагедия произошла на Бали на Сансет-роуд в районе Кута. Девушка и её друг ехали на мотоциклах. В определённый момент транспортные средства молодых людей столкнулись и мотоцикл блогера врезался в бордюр.

Информацию о смерти подтвердил отец девушки. Под последними её постами в социальной сети мужчина написал, что случилось горе и его дочь погибла. Позднее об этом рассказали мать и сестра блогера.

Как ранее писал NEWS.ru, отец Тропицель назвал дату церемонии прощания с дочерью и пригласил всех, кому она была дорога, проводить её в последний путь. Об этом мужчина рассказал на закрытой странице памяти дочери в соцсети.