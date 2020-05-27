Три аптечные сети Москвы получили первые разрешения на торговлю онлайн

https://static.news.ru/photo/4b6ba496-a04f-11ea-8881-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дистанционную торговлю лекарствами могут начать три крупные аптечные сети столицы. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росздравнадзора по Москве.

27 мая территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области выданы первые разрешения на розничную торговлю лекарственными препаратами дистанционным способом.

Разрешения выданы трём крупным аптечным сетям, — цитирует сообщение ТАСС.

Организации, которые захотят получить такое разрешение, должны будут подать заявление в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения. К нему необходимо приложить документы, подтверждающие соответствие аптеки требованиям, указанным в правилах. Решение о выдаче разрешения или отказе в нём будет принято в течение пяти дней.

Как ранее писал NEWS.ru, в начале апреля президент Владимир Путин подписал закон об онлайн-торговле лекарствами в период эпидемий и ЧС. Документ разрешает продажу рецептурных препаратов, кроме наркотических, психотропных и сильнодействующих.