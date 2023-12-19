Блогеры или блоггеры – как правильно? Выясняем, какое написание считается правильным

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Блоггеры или блогеры

Русский язык динамично развивается и обогащается, в том числе благодаря заимствованиям. Но адаптация слов из других языков редко проходит без трудностей. Это случилось и со словом «блогер». Рассказываем, как правильно писать — блогер или блоггер — и почему возникли споры вокруг этого слова.

Блогер или блоггер: как правильно пишется заимствованное слово

Первым делом стоит отметить, что единственно верного ответа на поставленный вопрос не существует. Обе версии слова — «блогер» или «блоггер» — представлены в словарях и активно используются в СМИ. Но если выбирать между двумя формами слова, то предпочтительным вариантом будет «блогер», без удвоенной буквы г. Эта форма зафиксирована в таких справочниках, как:

Орфографический словарь Лопатина;

Практический толковый словарь Мостицкого;

Словарь синонимов Тришина.

Разбираясь, как правильно пишется название профессии — «блогер» или «блоггер», обратимся к законодательству РФ. Первого августа 2014 года в силу вступил федеральный закон № 97-ФЗ, регулирующий деятельность создателей сетевого контента. В тексте закона слово «блогер» пишется с одной буквой г. Так что, говоря о том, как правильно, повтори , что более предпочтительной является версия «блогер».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогеры или блоггеры: как правильно

Как писать: «блогер» или «блоггер»? Разбираем состав слова

Сам спор о том, как правильно пишется «блогер» (или «блоггер»), связан с особенностями перехода иностранных слов в русский язык. Один из способов адаптации заимствований — это так называемое калькирование. Оно предполагает полное повторение изначальной структуры слова. Следуя этой логике, англоязычное blogger должно переводиться с двумя буквами г.

Однако это не решило вопрос о том, как писать: «блогер» или «блоггер». Дело в том, что в русском языке имеется термин «блог». От него и образовано с помощью суффикса -ер название профессии — «блогер». Так что, согласно правилам словообразования, верной все же является форма с одной буквой г.

Есть и другие ответы на вопрос, как пишется слово «блогер» (или «блоггер»). Считается, что если в русском языке уже есть однокоренное слово без удвоенной буквы, то и заимствование пишется без удвоения. А значит, от слова «блог» (с одной г) происходит слово «блогер» (тоже с одной г).

Наконец, добавим, что само сочетание двух букв г не свойственно для русского языка. Так что со временем заимствование получило более привычную для нас форму.

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