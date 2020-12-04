Блогеру Reeflay предъявили обвинение после смерти девушки в прямом эфире

https://static.news.ru/photo/00a6a132-3621-11eb-98a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Российского блогера Стаса Решетникова (Reeflay), устроившего стрим с мёртвой подругой — Валентиной Григорьевой, обвинили в её гибели. Гражданину вменили часть 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть».

По версии оперативников, фигурант избивал покойную, после та ушла из жизни на глазах многочисленных зрителей трансляции, пишет РИА Новости. Reeflay более двух часов общался с подписчиками онлайн. Трагедия произошла в ночь с 1 на 2 декабря в квартире парня. В настоящее время стример задержан полицией. Свою причастность к инциденту он отрицает.

На допросе Решетников рассказал, что спутница страдала заболеванием кишечника, из-за чего от неё плохо пахло. Из-за этого он якобы выгнал её на балкон. После того как Reeflay всё-таки решил впустить подругу, она умерла. Молодой человек безуспешно пытался реанимировать её, но ничего не вышло. Всё это время он вёл прямую трансляцию из своей квартиры.

Прибывшим врачам блогер не смог внятно объяснить, кто эта девушка, он также не знал её фамилии и возраста. По его словам, Валя занималась проституцией, ей было около 26 лет. У погибшей эксперты зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, кровоподтёки, а также гематому, которая образовалась после не менее чем трёх ударов по лицу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в крови погибшей подруги блогера Стаса Решетникова, известного как Reeflay, обнаружены наркотические вещества. По данным экспертизы, в крови девушки, предположительно, найдены следы амфетамина.