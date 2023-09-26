Блиновской вернули доступ к деньгам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Блиновская

Федеральная налоговая служба России открыла блогеру Елене Блиновской доступ к ее привязанным к ИП счетам, сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Наталию Сальникову. Как отмечается, они были заблокированы ранее из-за опоздания с предоставлением отчетности.

После того как отчеты были сданы, счета ИП Елене разблокировали, — рассказала юрист.

Блиновскую задержали при попытке пересечения границы с Белоруссией 27 апреля. Ее подозревают в неуплате налогов на сумму около 918 млн рублей, а также в отмывании денег, полученных преступным путем.

На прошлой неделе суд наложил арест на еще пять ее счетов, так как она не предоставила налоговую декларацию в соответствии с действующим законодательством. Общая сумма средств, хранившихся на этих счетах, остается неизвестной.

В августе супруг Блиновской, предприниматель Алексей Блиновский, заявил, что после ареста счетов их компаний семье стало не на что жить. Он сообщил, что сама Елена сейчас находится в подавленном состоянии, но они «будут думать», где найти деньги и как выплатить задолженность по налогам.

Также он признался, что занимается другими бизнесами, связанными с импортозамещением, и надеется, что они продолжат работать.