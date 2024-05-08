Блогер пожаловалась на детскую порнографию и педофилию в соцсети Likee

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Российская блогер Елизавета Степанкова пожаловалась, что социальная сеть Likee наполнена детской порнографией и педофилами, сообщает Telegram-канал Baza. Девушка обратилась к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной с просьбой рассмотреть возможность полной блокировки приложения в России.

Степанкова называет Likee «детским порносайтом» и утверждает, что педофилы активно используют соцсеть для контакта с детьми. По ее словам, некоторые маленькие пользователи даже продают свои видео и фотографии. Девушка отмечает, что два года назад модерация в соцсети работала нормально и подобного контента почти не было.

Блогер обратилась к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной с просьбой заблокировать соцсеть. Мизулина подтвердила, что Likee действительно содержит недопустимый для детей контент и должны быть приняты соответствующие меры.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что 29-летний мужчина, который ведет неадекватный блог в социальной сети Likee, преследует маленьких детей, приглашая их участвовать в своих стримах и снимать неприличные видео. По ее словам, также блогер размещает подобный контент в Telegram.