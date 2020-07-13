Блогер подал в суд на Навального из-за фотографии

Блогер Алексей Жирухин подал в Люблинский суд Москвы иск к Алексею Навальному, обвинив его в незаконном использовании своего фото. Он требует взыскать с оппозиционного политика 230 тысяч рублей.
Данная сумма складывается из двух компенсаций: за нарушение исключительных имущественных прав (180 тысяч рублей) и за моральный вред (50 тысяч рублей).
Речь идёт об использовании фотографии Жирухина в одном из недавних видеороликов Навального. Проведение беседы по иску назначено на 3 августа,
Ранее NEWS.ru писал, что в суд на Навального подал зять премьер-министра России Михаила Мишустина Александр Удодов. Он просит обязать оппозиционера удалить не соответствующие действительности сведения в статьях в блоге Навального, опубликовать опровержения, а также взыскать с него компенсацию морального вреда в размере полумиллиона рублей.
Навальный утверждает, что часть объектов недвижимости, которыми владеет семья Мишустина, являются подарками Удодова. Сам бизнесмен, по сведениям оппозиционера, сделал состояние на мошеннических схемах с налогами, когда Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу.
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