Блогер подал в суд на Навального из-за фотографии

https://static.news.ru/photo/a28ddc62-c50c-11ea-b187-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Алексей Жирухин подал в Люблинский суд Москвы иск к Алексею Навальному, обвинив его в незаконном использовании своего фото. Он требует взыскать с оппозиционного политика 230 тысяч рублей.

Данная сумма складывается из двух компенсаций: за нарушение исключительных имущественных прав (180 тысяч рублей) и за моральный вред (50 тысяч рублей).

Речь идёт об использовании фотографии Жирухина в одном из недавних видеороликов Навального. Проведение беседы по иску назначено на 3 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее NEWS.ru писал, что в суд на Навального подал зять премьер-министра России Михаила Мишустина Александр Удодов. Он просит обязать оппозиционера удалить не соответствующие действительности сведения в статьях в блоге Навального, опубликовать опровержения, а также взыскать с него компенсацию морального вреда в размере полумиллиона рублей.

Навальный утверждает, что часть объектов недвижимости, которыми владеет семья Мишустина, являются подарками Удодова. Сам бизнесмен, по сведениям оппозиционера, сделал состояние на мошеннических схемах с налогами, когда Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу.