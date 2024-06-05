Лерчек раскрыла сумму уплаченных налогов Блогер Лерчек заявила, что заплатила более 800 млн рублей налогов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лерчек (Валерия Чекалина)

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) рассказала NEWS.ru, что выплатила налогов на сумму более 800 млн рублей. На полях Петербургского международного экономического форума она также уточнила, что официального долга не имеет, однако существуют определенные обязательства в рамках договоренностей с Федеральной налоговой службой.

Больше 800 млн рублей было заплачено в бюджет. И я еще продолжаю выплачивать. Скажем так, официального долга у меня нет, но есть определенные обязательства, о которых мы договорились с ФНС, и я, соответственно, подаю уточнённые налоговые декларации, — подчеркнула блогер.

Также Лерчек поддержала изменения в системе налогообложения и подтвердила готовность сделать курс для блогеров по налоговой системе. Новые поступления от них, по мнению Чекалиной, нужно направить на соцподдержку. Лерчек назвала логичной ситуацию, когда те, кто зарабатывает больше, платят соответствующие суммы.

Ранее блогер заявила, что не отдала бы за пару обуви свыше 150 тысяч рублей. Блогер также рассказала, как носит российские бренды и массмаркет.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин выдвинул предложение о «компромиссе» в вопросе прогрессии НДФЛ. По его словам, можно сократить количество ступеней в системе. Шохин отметил, что при доходах до 5 млн рублей налог должен составлять 13%, от 5 млн до 50 млн — 15%, свыше 50 млн — 18%. По словам главы РСПП, введение прогрессивной шкалы НДФЛ показывает запрос общества на социальную справедливость.