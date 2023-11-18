Блогер рассказал, как «по приколу» добился статуса иноагента Техноблогер добровольно признал себя иноагентом, отправив в Минюст ИНН и СНИЛС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Внесенный 17 ноября в реестр иноагентов 19-летний техноблогер Марат Никандров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассказал изданию «Гроза» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов), что самостоятельно попросил признать его иноагентом, направив соответствующее обращение в Минюст «по приколу». Заявку с ИНН, СНИЛС и паспортными данными он внес примерно полторы недели назад. Такая идея у блогера возникла после встречи с друзьями в баре.

Никандров отметил, что в заявке не было никаких дополнительных требований к получению статуса иноагента, в том числе источника финансирования. Он не думал, что Минюст одобрит его заявку.

Минюст отмечал, что Никандров включен в список «на основании заявления лица, намеревающегося действовать в качестве иностранного агента». Молодой человек участвует в команде блогеров Stupidmadworld, где делает обзоры на современные гаджеты.

13 ноября Бабушкинский районный суд города Москвы получил административный протокол против бывшего председателя Совета депутатов столичного муниципального округа Красносельский Ильи Яшина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Из-за отсутствия маркировки о деятельности иностранного агента в публикациях Яшину может грозить штраф до 50 тысяч рублей.