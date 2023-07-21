Блогера Хилми оставили под арестом Суд в Москве оставил в силе решение об аресте блогера Хилми на 12 суток за хулиганство

Фото: t.me/moscowcourts

Симоновский районный суд в Москве оставил в силе решение об аресте блогера Хилми, сообщается в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции. Его признали виновным в хулиганстве и нарушении общественного порядка.

Московский городской суд оставил без изменения арест блогера Хилми. Х. К. Олейник обвиняется в мелком хулиганстве и нарушении общественного порядка. Постановлением Симоновского районного суда города Москвы блогеру назначено наказание в виде ареста на 12 суток, — говорится в сообщении.

10 июля Хилми устроил драку с одним из посетителей ресторана быстрого питания в центре Москвы. Сообщалось, что блогер ударил мужчину ногой в ходе конфликта.

В январе столичные правоохранители завели против Хилми административное дело за пропаганду ЛГБТ. После этого он покинул Россию, но вернулся, когда дело закрыли. Наказания за его блогерскую деятельность систематически требует глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Всего против блогера ведется четыре административных разбирательства и одно уголовное — об изготовлении и обороте порнографической продукции.