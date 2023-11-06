Блиновская обвинила систему ПВО в проблемах с соблюдением домашнего ареста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Елена Блиновская обвинила систему противовоздушной обороны (ПВО) в нарушении работы датчика, который контролирует ее пребывание под домашним арестом, сообщает Telegram-канал Mash. Таким образом блогер объяснила то, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) зарегистрировала несколько десятков случаев нарушения ею меры пресечения.

По словам Блиновской, радары ПВО, расположенные неподалеку от ее места жительства, время от времени заставляют датчик срабатывать ложно. В результате система контроля ФСИН получат сигнал о том, что блогер покинула жилище вопреки решению суда, хотя на самом деле, как утверждает блогер, она этого не делала.

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку, в ходе которой сбоев в работе датчика не выявили. Они также установили, что систем ПВО поблизости от места проживания Блиновской нет. Более того, проверяющие указали, что присутствие такой системы на сигнал датчика никак не влияет.

Ранее сообщалось, что Замоскворецкий суд по ходатайству следствия продлил Блиновской срок домашнего ареста до 26 января 2024 года. До этого Московский городской суд подтвердил законность ареста счетов и недвижимости Блиновской и ее супруга в рамках уголовного дела о неуплате налогов на сумму 918 млн рублей.