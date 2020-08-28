Бизнесмен потребовал возбудить дело против адвоката Ефремова

https://static.news.ru/photo/6eeaad84-ea98-11ea-84af-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предприниматель Анзор Псуноков, который является потерпевшим по уголовному делу о мошенничестве, требует возбуждения уголовного дела в отношении адвоката Эльмана Пашаева, проходящего по делу в качестве свидетеля, а также представляющего интересы актёра Михаила Ефремова в другом процессе.

Позиция моего доверителя в том, что Пашаева необходимо привлечь к уголовной ответственности, а статус его должен быть «подозреваемый», — рассказал ТАСС адвокат Псунокова Руслан Коблев.

Он также добавил, что Пашаев вводит следствие в заблуждение тем, что постоянно выдвигает новые версии произошедшего.

По словам Псунокова, в 2017 году Пашаев представлял интересы его семьи и убедил передать ему в долг 2,5 млн рублей на сделку с недвижимостью, а затем просто присвоил эти деньги. Адвокат, в свою очередь утверждает, что ничего не должен. Более того, имеет на руках документы, подтверждающие, что по той сделке ему должны $750 тыс. По мнению Пашаева, Псуноков оговаривает его под давлением следствия.

Ранее NEWS.ru писал, что Пашаев готовится пройти проверку на полиграфе по делу о мошенничестве. Он также не исключил, что обвинения в его адрес могут быть связаны с делом Ефремова.