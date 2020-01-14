https://static.news.ru/photo/63194fa4-36a4-11ea-824d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Деловые объединения, представители бизнеса и профсоюзы подвергли критике и выступили против изменения проведения экзамена по промышленной безопасности. Соответствующее письмо направлено вице-премьеру России Дмитрию Козаку.

Авторы документа считают новые технические требования слишком сложными и избыточными, а организаторы дают лишь устные ответы для подготовки к испытанию, пишет газета «Коммерсант».

Изменённые правила требуют аттестации специалистов через единый портал тестирования (ЕПТ). Они описывают алгоритм проведения, оценки и оспаривания итогов экзамена, но к ЕПТ на сегодняшний день имеют доступ лишь три из нескольких тысяч компаний.

Причина — устаревшие нормативы Ростехнадзора: на компьютере должна быть установлена устаревшая версия Windows 7, а экзаменуемый обязан использовать только браузер Internet Explorer.

Ранее NEWS.ru сообщал, что управление Ростехнадзора по Сибири в судебном порядке добилось приостановки работы нескольких шахт компании «ММК-Уголь» из-за нарушений требований промышленной безопасности при добыче угля.