Стали известны сферы труда с наибольшей безработицей в пандемию

https://static.news.ru/photo/8fb4a8ac-410b-11eb-9f4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пандемия нанесла удар по многим сферам труда. Больше всего пострадали сельское и лесное хозяйство, где безработица выросла на 7,6%. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила председатель комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок.

Далее в списке пострадавших находится строительная сфера. Там безработица выросла на 5,2%, отмечает специалист. Затем следуют область информации и связи (+3,4%), а также сфера образования (+0,8%). При этом меньше всего от безработицы пострадали работники сферы государственного управления. А вот в спортивной отрасли в период пандемии произошёл прирост трудоустроенных граждан — на 2,4%, пояснила Починок.

Как писал NEWS.ru, в Министерстве труда России заявили о росте безработицы на фоне пандемии коронавируса. В 2020 году людей, получающих пособия по безработице, в России стало больше в пять раз. Однако доходы россиян с июля по сентябрь нынешнего года выросли. На динамику доходов повлияли «коронавирусные» пособия по безработице, выплаты семьям с детьми и сезонный фактор.