Стали известны сферы труда с наибольшей безработицей в пандемию

Пандемия нанесла удар по многим сферам труда. Больше всего пострадали сельское и лесное хозяйство, где безработица выросла на 7,6%. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила председатель комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок.
Далее в списке пострадавших находится строительная сфера. Там безработица выросла на 5,2%, отмечает специалист. Затем следуют область информации и связи (+3,4%), а также сфера образования (+0,8%). При этом меньше всего от безработицы пострадали работники сферы государственного управления. А вот в спортивной отрасли в период пандемии произошёл прирост трудоустроенных граждан — на 2,4%, пояснила Починок.
Как писал NEWS.ru, в Министерстве труда России заявили о росте безработицы на фоне пандемии коронавируса. В 2020 году людей, получающих пособия по безработице, в России стало больше в пять раз. Однако доходы россиян с июля по сентябрь нынешнего года выросли. На динамику доходов повлияли «коронавирусные» пособия по безработице, выплаты семьям с детьми и сезонный фактор.