Безналичную оплату проезда в транспорте назвали более безопасной Автоэксперт Мельников назвал безналичную оплату проезда в транспорте более безопасной

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Переход на безналичную оплату проезда в общественном транспорте позволит избежать ситуаций, при которых водитель одной рукой держит руль, а второй — пересчитывает деньги, заявил генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников. По его мнению, необходимо протестировать установку терминалов оплаты рядом с остановками, чтобы люди без банковской карты также смогли оплатить проезд, пишет «РИАМО».

С одной стороны, вы помните эти картинки, когда таксист одной рукой считает, а другой там что-то ведет. Вот, наверное, это направлено ровно на то, чтобы такой ситуации избежать. Грубо говоря, приложил карточку к валидатору, зашел, поехал, — отметил Мельников.

Председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союза пешеходов» Владимир Соколов поддержал коллегу и добавил, что переход на безналичную систему оплаты позволит избежать распространения различных инфекций и заболеваний. По его мнению, опыт пандемии коронавируса доказал, что вирусы могут легко передаваться через наличные.

Ранее спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что в Подмосковье собираются запретить оплату проезда в автобусах наличными. В региональном парламенте считают, что такой способ увеличивает требуемое на посадку время, а также отрицательно влияет на безопасность дорожного движения, так как водитель бывает занят расчетами с пассажирами.