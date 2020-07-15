Беженцев в РФ не будут лишать их статуса при получении вида на жительство

https://static.news.ru/photo/eeef3b86-c684-11ea-9336-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, который исключает получение вида на жительство в РФ из перечня оснований для утраты статуса беженца и временного убежища.

Документ был разработан группой парламентариев, представляющих все думские фракции. Они пояснили, что в настоящее время беженец, получивший вид на жительство, лишается гарантии на запрет его возвращения против воли в страну своей гражданской принадлежности. При этом его могут депортировать даже в том случае, если сохраняются причины и основания, в связи с которыми он получил статус беженца.

Депутаты также предложили дополнить закон «О беженцах» нормой, согласно которой свидетельство о предоставлении временного убежища в РФ считается документом, удостоверяющим личность беженца. По словам парламентариев, иногда беженцы не могут получить вид на жительство на руки из-за отсутствия таких документов, поскольку их национальные паспорта становятся недействительными, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин подписал закон об упрощённом порядке получения российского гражданства. Новыми условиями могут воспользоваться люди, чьи дееспособные дети старше 18 лет уже имеют паспорт РФ. Такие иностранцы смогут обратиться за гражданством без соблюдения условия о сроке проживания.