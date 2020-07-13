Власти упростили получение российского гражданства для иностранцев

https://static.news.ru/photo/dd59c634-c535-11ea-a1eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин подписал закон об упрощённом порядке получения российского гражданства. Новыми условиями могут воспользоваться люди, чьи дееспособные дети старше 18 лет уже имеют паспорт РФ.

Такие иностранцы смогут обратиться за гражданством без соблюдения условия о сроке проживания. Раньше такие правила действовали только для людей, дети которых признаны нетрудоспособными.

Кроме того, норма снимает некоторые ограничения по подаче заявлений о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство РФ в МВД для носителей русского языка из других стран, следует из документа, размещённого на официальном портале правовой информации.

Все иностранцы, приобретающие российский паспорт, будут обязаны пройти дактилоскопию, если раньше не проходили её. Предполагается, что это поможет обеспечить безопасность и препятствовать проникновению на территорию страны террористов.

Также новый закон даёт МВД полномочия по утверждению формы и порядка подачи уведомления о втором гражданстве или виде на жительство другой страны.

Как писал NEWS.ru, в апреле показатели безработицы в России достигли рекордных значений за последние годы. Чтобы изменить негативную тенденцию, в стране предлагают создать институт общественной службы и перечень подпадающих под него профессий, например поваров, строителей и охранников, которыми зачастую работают трудовые мигранты. Согласно инициативе, в случае принятия подготовленного законопроекта приоритет на трудоустройство получат граждане РФ. При этом в Федерации мигрантов усомнились в том, что рабочие места гастарбайтеров серьёзно заинтересуют россиян.