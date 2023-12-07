Бежать зигзагами, пригнувшись: пять правил выживания при стрельбе в школе Детский психолог Шарова: при стрельбе в школе главное — убежать или спрятаться

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ученица восьмого класса устроила стрельбу в школе в Брянске: девочка принесла в учебное заведение отцовский дробовик и несколько раз выстрелила. По предварительным данным, двое человек погибли, пятеро пострадали. Руководитель школы безопасности, детский психолог Лия Шарова в беседе с NEWS.ru дала школьником советы, как выжить в чрезвычайной ситуации.

Правило первое — беги

Первое, что советует сделать Лия Шарова при возникновении чрезвычайной ситуации, — не паниковать и как можно скорее покинуть помещение, если есть такая возможность. При этом сначала нужно мысленно составить план отхода, чтобы точно понимать, как и куда двигаться.

«Не нужно никого организовывать и ждать. Проблема большинства в том, что мы не очень способны принимать самостоятельные решения. Дети и подростки особенно. Поэтому не надо искать друзей, договариваться, как действовать, спорить или пытаться спасти других. Задача одна — использовать возможность оказаться на улице как можно скорее», — говорит Лия Шарова.

В чрезвычайной ситуации не стоит собирать свои вещи, спускаться в гардероб за курткой — на это нет времени, спасаться нужно налегке, рекомендует эксперт. К тому же нельзя тратить время на то, чтобы снять происходящее на видео.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

«Это не лучшее время для блогинга и слишком опасный способ хайпануть», — подчеркнула Лия Шарова.

Бежать стоит зигзагами и пригнувшись, добавила она. В случае стрельбы это поможет спастись, ведь так стрелку сложнее будет прицелиться и попасть в вас.

Правило два — прячься

Если покинуть помещение невозможно, нужно немедленно спрятаться, говорит Лия Шарова. В идеале укрытие должно находиться вне поля зрения нападающего.

«Здорово, если оно запирается изнутри. И важно, чтоб из него можно было выбраться другими способами или хотя бы привлечь внимание полиции», — уточнила она.

Лучше всего, по ее словам, запереться в классе изнутри, а дверь забаррикадировать партами, стульями, комодами, шкафами — любой тяжелой мебелью. После этого эксперт по безопасности рекомендует лечь на пол — занять положение ниже линии огня. При этом стоит отключить звук на телефоне и других устройствах, чтобы не привлечь внимание преступника, советует Лия Шарова. Нельзя разговаривать вслух и даже шепотом, чтобы не привлечь к себе лишнего внимания. Лучше всего написать короткое сообщение родителям, о том, что произошло и что с вами все в порядке, говорит она.

Если преступник уже в помещении, то нужно найти надежное укрытие, чтобы не пострадать при стрельбе. Лия Шарова напомнила, что парта, дверь, деревянный шкаф легко простреливаются.

«Но шкаф с книгами, металлические предметы и массивные конструкции остановят пулю», — отметила она.

Правило три — оцени ситуацию

В случае, если убежать и спрятаться невозможно, преступник вас видит, то нужно правильно оценить ситуацию, говорит Лия Шарова. Во-первых, важно понимать, что с человеком, который напал на школу, договориться не получится.

«Обычно нападение в школе совершает тот, кто решил умереть сам, и выбрал не просто покончить с собой, но и убить при этом как можно больше людей. Он не будет думать о своем спасении, его цель — увеличить количество жертв любой ценой», — объяснила эксперт.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Поэтому, добавила она, даже если напавший — сосед по парте, не стоит с ним разговаривать, тем более его оскорблять. Лучше всего в такой ситуации выполнять все его приказы.

Правило четыре — сопротивляйся

Если ничего из вышеперечисленного не сработало, остается только бороться за жизнь, но это самый крайний случай, уточняет Лия Шарова.

«Шансы победить вооруженного человека очень низкие. И нападать на него стоит только тогда, когда больше ничего не остается», — подчеркнула она.

Эксперт добавила, если преступник вооружен ножом, это более безопасно, главное — не подходить к нему близко — радиус поражения в таком случае около метра. К тому же подростка с ножом проще обезвредить, чем взрослого, особенно, если нападать на него группой, уточнила Лия Шарова.

Если в руках человека, напавшего на школу, огнестрельное оружие, обезвредить его, по ее словам, будет крайне сложно вне зависимости от возраста и комплекции стрелка. Профессиональный инструктор по выживанию, в прошлом офицер спецназа МВД Алексей Седой посоветовал в таком случае быстро сократить дистанцию задрать руку преступника с оружием максимально высоко. Это позволит избежать большого количества жертв при беспорядочной стрельбе.

«Вообще противостоять человеку с огнестрельным оружием в замкнутом пространстве — школьном классе — практически невозможно. Это самый сложный вариант», — отметил Алексей Седой.

Что делать, если начался пожар

Если в школе прогремел взрыв, начался пожар и задымление, главное правило — как можно быстрее оказаться на улице, говорит Лия Шарова.

«Счет может идти на секунды, если источник возгорания близко. Поэтому ни на что нельзя тратить время: никого не искать, никого не ждать, ничего не выяснять. Запах дыма или хлопок — достаточный сигнал к немедленному решению эвакуироваться», — уточнила она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт добавила, что действовать нужно сразу, потому что когда «все сообразят и ринутся к выходу, начнется паника и давка, и выбраться будет гораздо сложнее».

Следующее, что нужно сделать, — соорудить себе повязку на лицо из любой ткани, порекомендовала Лия Шарова. Для этих целей можно использовать свою одежду. Лучше всего смочить повязку любой жидкостью, которая окажется под рукой, подчеркнула она.

«Подойдет вода, сок, газировка или моча. Мокрая повязка гораздо лучше фильтрует дым и отравляющие вещества», — говорит Лия Шарова.

Эксперт добавила, что если вы уже оказались в паникующей толпе, первым делом нужно скрестить руки, поместив ладони на плечи или держась за воротник. Это защитит область шеи и грудной клетки от сдавливания.

«Главное — не падать. Поэтому в толпе нельзя останавливаться или пытаться двигаться „против течения“. Если вы упали, нужно действовать. Не пытайтесь сгруппироваться, вас затопчут. Никакая сгруппированность и прикрытая руками голова не поможет, если на вас встанет острый каблук или тяжелый ботинок крупного человека», — объяснила Лия Шарова.

Вместо этого она посоветовала вцепиться в ноги или одежду стоящих рядом и взобраться по человеку, как по дереву. Лия Шарова рекомендует потренироваться делать это с друзьями или взрослыми: после тренировки это действие займет 3-5 секунд и поможет выжить в чрезвычайной ситуации.

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