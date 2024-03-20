«Без переплаты в 400%»: юрист раскрыла, как быстро закрыть ипотеку Юрист Коровина: лучший вид внеплановых платежей по ипотеке — на уменьшение срока

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для скорейшего погашения ипотеки необходимо отправлять все премии и дополнительный доход на досрочные платежи, рассказала NEWS.ru юрист Дарья Коровина. По ее словам, чтобы не переплатить 400% за 20 лет, нужно уменьшать срок кредита, а не ежемесячные платежи.

Важно уменьшать срок, а не платеж. Тогда переплаты в 400% за 20–25 лет не будет. Очень хорошо помогают сократить срок налоговые вычеты. Если вы работаете в найме и ваш работодатель платит 13% НДФЛ с вашей зарплаты, вы можете вернуть 260 тысяч рублей раз в жизни при покупке жилой недвижимости. Апартаменты сюда не относятся, — заявила Коровина.

Эксперт напомнила: еще один способ сильно сократить срок ипотеки заключается в возвращении уплаченных процентов банку в размере 390 тысяч рублей. По ее словам, если квартира купленf в браке, то сумму в 390 тысяч рублей можно вернуть дважды — за мужа и за жену.

Если квартира куплена в браке, то можно вернуть до 390 тысяч рублей на мужа и на жену. Если у вас трое и больше детей, от государства положена субсидия 450 тысяч рублей. Вы получаете эти деньги и также отправляете их на досрочное погашение, уменьшая срок ипотеки. Так мы нашли свыше миллиона рублей на досрочные платежи, — подытожила Коровина.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков заявил, что для ипотеки в Москве минимальный доход должен составлять не менее 30 тысяч рублей. Эксперт подчеркнул, что при ипотечном кредите на сумму 1 млн рублей на 30 лет предстоит отдавать по 14–15 тысяч рублей в месяц.