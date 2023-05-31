«Бесят, запретить»: россияне раскрыли отношение к электросамокатчикам Россияне предложили ограничить скорость электросамокатов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ограничение скорости и запрет ездить по тротуарам снизит количество ДТП с участием электросамокатов и прохожих. Такое мнение высказали 40% респондентов, прошедших опрос NEWS.ru. Второй по популярности стала идея полностью запретить такой вид транспорта, потому что «бесит».

Третьим в рейтинге стало предложение ввести обязательный экзамен на знание ПДД, за него проголосовали 15% участников. Четвертое и пятое места заняли варианты об увеличении штрафов за нарушения правил (9%) и об обязательном наличии сирены, чтобы гонщиков было слышно (4%).

В анонимном опросе в Telegram-канале NEWS.ru приняли участие 3860 человек.

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский объяснил NEWS.ru, что несовершеннолетние не должны ездить на электросамокатах, так как, чаще всего, не зная ПДД, становятся полноправными участниками дорожного движения. По его мнению необходимо, как минимум, ввести аттестацию желающих приобрести подобное транспортное средство.

ПДД, касающееся езды на электросамокатах, правительство РФ утвердило в октябре 2022 года. В результате с 1 марта 2023 года появился термин «средство индивидуальной мобильности», включающий электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, моноколеса и ряд других подобных устройств. Максимальная скорость, предусмотренная для данного вида транспорта, составляет 25 километров в час, его масса не должна превышать 35 килограммов.