«Всё в его руках»: Беркова захотела вернуться в порно ради съёмок с Дзюбой

https://static.news.ru/photo/74c50ffe-21d6-11eb-a741-fa163e074e61_660.jpg Елена Беркова Фото: instagram.com/berkova

Звезда порнофильмов Елена Беркова готова вернуться к старой работе ради съёмок с футболистом Артёмом Дзюбой. Кроме того, девушка заверила спортсмена, что на рекламных контрактах в секс-индустрии он сможет получить больше денег, чем играя в сборной России.

Все, кто связан с секс-индустрией, производством вещей для мужчин, завалят его рекламными предложениями, — сказала Беркова «Экспресс газете».

Также девушка пожелала Дзюбе удачи и терпения, ведь всё в «его руках».

Интимное видео предположительно с Дзюбой появилось в социальных сетях, а также в Telegram-каналах. На записи он лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. При этом на заднем фоне слышен голос телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. Вероятнее всего, ролик был записан в декабре 2019 года, однако всплыл в Интернете только сейчас.

Публичные люди разделились на два лагеря: кто-то высказал своё негодование после видео, а кто-то заступился за спортсмена. Среди защитников оказалась Светлана Лобода, писал NEWS.ru.