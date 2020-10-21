«Беременный» уфимец уличил больницу в перекладывании вины на медсестёр

https://static.news.ru/photo/1460cff4-137b-11eb-a3b6-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Беременный»

Житель Уфы Салават Асхатов, которому диагностировали беременность, заявил, что теперь всю вину за ошибку хотят переложить на младший персонал. Хотя медсёстры к подобным процедурам отношения не имеют.

Меня осматривал лечащий врач, он дал мне её (медицинскую карту. — NEWS.ru.) и сказал подойти к медсестре оформить направление на УВЧ. И, пока я шёл от процедурного кабинета до поста медсестёр, случайно открыл эту страницу, где увидел про свою беременность, — цитирует мужчину телеканал «360».

К ситуации с беременностью гражданин отнёсся с юмором. Он возмутился тем, что медицинском документе неправильно указали данные о его лечении до визита в лечебное учреждение. Там указали, что Асхатов поступил в больницу с зубной болью и до этого никаких препаратов не принимал.

Ребёнка я думаю оставить, тем более что президент сказал — дают маткапитал уже и за первенца. Так смогу погасить ипотеку, — пошутил Асхатов.

Он отметил, что малыша хочет назвать Чарли Чаплин, так как именно великий актёр завещал $1 млн первому мужчине, который родит.

Минздрав Башкирии уже отреагировал на инцидент, признав, что это была техническая ошибка при оформлении документов. В ведомстве сообщили, что с пациентом была проведена беседа, он получил ответы на свои вопросы.

Салават Асхатов в подтверждение своего диагноза опубликовал в соцсетях фотографию истории болезни. Отмечается, однако, что на документе отсутствует подпись руководителя подразделения — а значит, на тот момент заведующий отделением ещё не успел ознакомиться с историей болезни мужчины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что у 36-летней беременной жительницы Австралии обнаружен рак лёгких в четвёртой стадии. Диагноз шокировал женщину, которая никогда в жизни не курила. Она с горечью констатировала, что подобное заболевание может развиться у любого человека, даже не подверженного вредным привычкам.