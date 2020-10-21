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«Беременный» уфимец уличил больницу в перекладывании вины на медсестёр

11:53, 21 октября 2020
Кадр из фильма «Беременный» Кадр из фильма «Беременный»

Житель Уфы Салават Асхатов, которому диагностировали беременность, заявил, что теперь всю вину за ошибку хотят переложить на младший персонал. Хотя медсёстры к подобным процедурам отношения не имеют.

Меня осматривал лечащий врач, он дал мне её (медицинскую карту. — NEWS.ru.) и сказал подойти к медсестре оформить направление на УВЧ. И, пока я шёл от процедурного кабинета до поста медсестёр, случайно открыл эту страницу, где увидел про свою беременность, — цитирует мужчину телеканал «360».

К ситуации с беременностью гражданин отнёсся с юмором. Он возмутился тем, что медицинском документе неправильно указали данные о его лечении до визита в лечебное учреждение. Там указали, что Асхатов поступил в больницу с зубной болью и до этого никаких препаратов не принимал.

Ребёнка я думаю оставить, тем более что президент сказал — дают маткапитал уже и за первенца. Так смогу погасить ипотеку, — пошутил Асхатов.

Он отметил, что малыша хочет назвать Чарли Чаплин, так как именно великий актёр завещал $1 млн первому мужчине, который родит.

Минздрав Башкирии уже отреагировал на инцидент, признав, что это была техническая ошибка при оформлении документов. В ведомстве сообщили, что с пациентом была проведена беседа, он получил ответы на свои вопросы.

Салават Асхатов в подтверждение своего диагноза опубликовал в соцсетях фотографию истории болезни. Отмечается, однако, что на документе отсутствует подпись руководителя подразделения — а значит, на тот момент заведующий отделением ещё не успел ознакомиться с историей болезни мужчины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что у 36-летней беременной жительницы Австралии обнаружен рак лёгких в четвёртой стадии. Диагноз шокировал женщину, которая никогда в жизни не курила. Она с горечью констатировала, что подобное заболевание может развиться у любого человека, даже не подверженного вредным привычкам.

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