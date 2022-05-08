Беременная Монеточка покинула Россию после критики спецоперации на Украине Беременная певица Монеточка покинула Россию после критики спецоперации на Украине

Российская певица Екатерина Гырдымова, более известная под псевдонимом Монеточка, после критики спецоперации, которую Россия развернула на территории Украины, вместе с мужем переехала в Вильнюс. Артистка в интервью Ирине Шихман в рамках YouTube-шоу «А поговорить?» поделилась новостью о своей беременности и отметила, что до этого в Литве никогда не была, но при переезде у неё не было времени выбирать, потому что она хотела уехать из страны, в которой, по её словам, больше не может свободно высказываться.

У нас не было времени выбирать <...>. Одни из наших друзей предложили помощь, что можно попасть сюда [в Литву. — прим. NEWS.ru]. <...> Мы просто согласились наобум. И, конечно, это оказалось очень прекрасной и дружелюбной страной <...>. На телевидении российском часто смеются над толерантностью Европы. <...> Сейчас эта толерантность этой гейропы, она нас спасает и выручает, — сыронизировала певица.

Монеточка добавила, что со временем у неё снизились требования к будущему. Сейчас она находится на шестом месяце беременности и ждёт рождение девочки, но деньги у неё есть только на роды, визу и клип, а об остальном она пока не переживает. По словам певицы, несмотря на стереотипы о беременности, такое положение делает её наоборот более смелой и открытой.

Она назвала своего будущего ребёнка «внутренним маячком добра и зла», который даёт ей внутреннее ощущение безопасности и спокойствия. Однако артистка призналась, что устала «вести себя немного тише, чем ей бы хотелось» и «прятаться за метафорами», она хочет свободно высказываться, поэтому приняла решение переехать.