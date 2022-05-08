Российская певица Екатерина Гырдымова, более известная под псевдонимом Монеточка, после критики спецоперации, которую Россия развернула на территории Украины, вместе с мужем переехала в Вильнюс. Артистка в интервью Ирине Шихман в рамках YouTube-шоу «А поговорить?» поделилась новостью о своей беременности и отметила, что до этого в Литве никогда не была, но при переезде у неё не было времени выбирать, потому что она хотела уехать из страны, в которой, по её словам, больше не может свободно высказываться.
У нас не было времени выбирать <...>. Одни из наших друзей предложили помощь, что можно попасть сюда [в Литву. — прим. NEWS.ru]. <...> Мы просто согласились наобум. И, конечно, это оказалось очень прекрасной и дружелюбной страной <...>. На телевидении российском часто смеются над толерантностью Европы. <...> Сейчас эта толерантность этой гейропы, она нас спасает и выручает, — сыронизировала певица.
Монеточка добавила, что со временем у неё снизились требования к будущему. Сейчас она находится на шестом месяце беременности и ждёт рождение девочки, но деньги у неё есть только на роды, визу и клип, а об остальном она пока не переживает. По словам певицы, несмотря на стереотипы о беременности, такое положение делает её наоборот более смелой и открытой.
Она назвала своего будущего ребёнка «внутренним маячком добра и зла», который даёт ей внутреннее ощущение безопасности и спокойствия. Однако артистка призналась, что устала «вести себя немного тише, чем ей бы хотелось» и «прятаться за метафорами», она хочет свободно высказываться, поэтому приняла решение переехать.
Мне очень хотелось чувствовать свободу в своих высказываниях, думаю, это основная причина. В принципе в предыдущие годы получалось сохранять баланс, где-то в песне зашифровать метафору о том, что ты на самом деле думаешь, и моя аудитория всегда умела считывать эти метафоры, но сейчас мне не хочется прятаться за метафорами, — пояснила она.