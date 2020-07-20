Беременная красноярка с коронавирусом застряла в новосибирских больницах

https://static.news.ru/photo/6869d62a-ca80-11ea-b262-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Беременная жительница Красноярска заразилась коронавирусом в новосибирском обсерваторе и не может вернуться домой из-за диагноза.

Как сообщает «МК в Красноярске», девушка по имени Полина в июле возвращалась в Россию из Китая, где проработала несколько лет по контракту. По прилёте в Новосибирск её поместили в обсерватор, где только через десять дней взяли анализ на коронавирус.

Полина отметила, что о наличии у неё и её соседок по обсерватору коронавируса в хамской манере сообщил некий молодой человек в защитном костюме. Ни в обсерваторе, ни в Роспотребнадзоре им не раскрывали более точную информацию. При этом у самой девушки никаких симптомов не было, но в повторном анализе ей было отказано.

Её отправили в госпиталь ветеранов войн, но затем перевели в родильное отделение — якобы с жалобами по части гинекологии. Там девушке сказали, что у неё нашли двустороннюю пневмонию, и сутки лечили антибиотиками в «красной зоне» областной больницы, пока компьютерная томография не показала, что лёгкие девушки чистые.

Сейчас Полина ждёт перевода в другое медучреждение. Возвращать в Красноярск её пока не планируют, поскольку не получены два обязательных отрицательных теста на коронавирус. При этом у девушки «сгорел» авиабилет домой.

Как писал NEWS.ru ранее, медики из Германии выяснили, что переболевшие коронавирусом со временем значительно теряют антитела. По их мнению, это может привести к повторному заражению коронавирусом. До этого к аналогичным данным пришли китайские учёные. Они установили, что наиболее сильное снижение антител наблюдалось у людей, перенёсших заражение без симптомов.