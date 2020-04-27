Беглов рассказал о ситуации с COVID-19 в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/c2210f46-88a7-11ea-ab48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что введённые ограничительные меры из-за угрозы распространения COVID-19 в городе помогли избежать взрывного роста заболеваемости, но опасность сохраняется.

Мы надеялись, что к майским праздникам эпидемия пойдёт на спад или хотя бы выйдет на плато. Но число заболевших на прошлой неделе более чем в пять раз превысило число выздоровевших. Динамика отрицательная, — отметил Беглов в эфире Радио России — Санкт-Петербург.

По его словам, вирус оказался коварным врагом. Поэтому власти решили к 28 апреля создать 5483 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга подписал постановление о выплатах медикам и их семьям, пострадавшим от коронавирусной инфекции. В случае инфицирования COVID-19 медицинский работник получит единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей. Если коронавирусная инфекция приведёт к инвалидности, врачу выплатят 500 тыс. рублей, а если к смерти, то семья пострадавшего получит 1 млн рублей, писал NEWS.ru.