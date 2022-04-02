Baza: в Москве приостановят работу крупнейшие ковидные госпитали

Департамент здравоохранения Москвы выпустил приказ о приостановке работы крупнейших ковидных госпиталей города, сообщает Baza. По данным издания, речь идёт о закрытии временных госпиталей, расположенных в автомобильном торговом центре «Москва», Ледовом дворце «Крылатское», на ВДНХ и в конгрессно-выставочном центре «Сокольники». Это решение принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в столице.

Новых пациентов принимать в эти временные госпитали не будут, а сотрудников попросили заняться выпиской выздоравливающих. Также они должны будут перевести в другие больницы тяжёлых больных и провести дезинфекцию помещений.

Часть сотрудников ковидных госпиталей была уволена, оставшиеся занимаются последними приготовлениями к закрытию. Baza отмечает, что врачей, работающих по срочным договорам, раньше на время отправляли в отпуска. Это происходило во время улучшения ситуации с коронавирусом.

Когда приходила новая волна коронавируса, сотрудников снова набирали. В этот раз новой волны, видимо, не ожидается, поэтому медиков уволили окончательно.

28 марта председатель правительства Михаил Мишустин заявил на совещании с вице-премьерами, что пик заболеваемости COVID-19 в России пройден, в большинстве регионов ситуация улучшается. Он подчеркнул, что этого удалось добиться в том числе благодаря «самоотверженному труду» врачей.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в свою очередь отмечал, что пока преждевременно говорить о завершении пандемии. По его словам, во многих странах, наоборот, начинается новая волна.