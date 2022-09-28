Baza: российским пилотам запрещают пересекать границу во время работы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более десятка пилотов российских авиакомпаний сняли с рейсов в связи с запретом на пересечение границы, пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на источники. Отмечается, что в большинстве случаев пограничники сообщали о невозможности пересечения границы в день вылета, в связи с чем авиакомпаниям требовалось экстренно искать замену пилотам.

По данным Baza, подобные уведомления в период с 27 по 28 сентября получили больше 10 пилотов самолетов. В связи с этим многие авиакомпании приняли решение временно ставить на заграничные рейсы специалистов старше 35 лет. О том, какие именно авиакомпании пострадали от нововведений, источники не сообщают.

The Bell со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщило, что на пограничные переходы в аэропорты, в том числе в Москве, поступили списки подлежащих мобилизации. Уточнялось, что по ним уже начали проверять выезжающих мужчин призывного возраста — некоторым отказывают во въезде.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил запретить выезд за пределы России россиянам, которые находятся в призывном возрасте. По его словам, покидать пределы РФ можно разрешить по медицинским показаниям, а также тем, кто не годен к прохождению военной службы.

В ответ на это сенатор Андрей Клишас заявил, что вместо нагнетания ситуации нужно уделить внимание нарушениям, допущенным в ходе частичной мобилизации в России.