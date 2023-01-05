Baza: Никиту Михалкова госпитализировали в тяжелом состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Михалков

Telegram-канал Baza сообщил, что российский режиссер и актер Никита Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии. По информации источника, у него диагностировано заражение коронавирусом. Авторы пишут, что изначально Михалкова доставили в ГКБ № 67, однако затем врачи приняли решение перевезти 77-летнего режиссера в другое медицинское учреждение. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В сообщении говорится, что Михалкова перевезли реанимационной бригадой. Как подчеркивает Telegram-канал, у режиссера диагностировали коронавирусную пневмонию, медики оценивают состояние Михалкова как тяжелое.

Российский актер театра и кино Станислав Садальский ранее предположил, что Михалков может скрывать от общественности свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. Поводом для таких мыслей у Садальского послужил неприличный анекдот Михалкова про охотника и медведя, который тот рассказал в рамках своей авторской передачи «Бесогон».

Ранее российский комик Илья Соболев и его дочь во время отдыха в Таиланде заразились ротавирусной инфекцией, из-за чего попали в местный госпиталь. В своем Telegram-канале артист рассказал, что им ставят капельницы, поскольку из-за постоянной тошноты они не могут питаться самостоятельно. По его словам, госпитализировали его вместе с дочерью в ночь с 1 на 2 января.