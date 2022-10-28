Baza: Чилингарова госпитализировали из-за осложнений после COVID-19

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артур Чилингаров

Telegram-канал Baza сообщает, что депутат Госдумы, ученый-полярник Артур Чилингаров был экстренно госпитализирован из-за осложнений после перенесенной инфекции COVID-19. Парламентарий был доставлен в больницу Управделами президента РФ в состоянии средней тяжести. Чилингаров и его представители никак не комментируют данную информацию.

По данным портала, парламентария госпитализировали 26 октября с симптомами коронавируса. Он жаловался на общую слабость, повышенную температуру и недомогание. Чилингаров уже не раз переносил это заболевание. По сообщению Baza, в настоящий момент он находится под пристальным наблюдением администрации медучреждения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявлены два новых варианта COVID-19, включая подвид штамма «омикрон» под названием «цербер». По ее словам, прогнозируется дальнейшее распространение этих вариантов в стране, хотя резкого роста заболеваемости коронавирусом не ожидается и эпидситуацию можно считать управляемой. Вводить какие-либо ограничения из-за распространения коронавируса также не планируется.

В свою очередь директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что «цербер» может привести к новой волне заболеваемости «омикроном» в Европе и России. Он отметил, что обилие мутаций позволяет «церберу» уходить от иммунного ответа, однако само заболевание переносится в легкой форме.