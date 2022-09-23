Бархатный сезон: куда поехать в отпуск в сентябре-октябре-ноябре Рассказываем, куда поехать отдыхать осенью в России и за границей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

отпуск осенью в России

Отпуск осенью — отличное время для путешествий! От летнего отпуска такой отдых отличается сниженными ценами, приятным прохладным воздухом, щадящим солнцем, отсутствием толп людей и автомобильных пробок, изобилием фруктов. Кроме того, на середину осени часто выпадают школьные каникулы, поэтому в путешествие можно отправиться всей семьей. Рассказываем, где отдохнуть осенью с удовольствием в России и за границей. Из нашего списка вы точно сможете выбрать, куда отправиться отдыхать осенью 2022 г.

Где отдохнуть осенью в России

Мест, где отдохнуть осенью в России, довольно много. Представляем ТОП лучших направлений, которые позволят отдохнуть, зарядиться силой родной земли и набраться впечатлений.

Яркий отпуск осенью в России: красочный Байкал

Отпуск осенью в Прибайкалье — это очарование красок, таинство тишины и умиротворения, отвлечение от мирских забот и мощный заряд энергии от природы. Выбирая, где отдохнуть осенью в России, можно смело остановиться на этом направлении, чтобы созерцать красочные пейзажи и проводить время в кругу близких.

Особенно сильно осенний отпуск на Байкале полюбится фотографам, грибникам и романтикам. Если вы не из таких, то непременно стоит примерить на себя эту роль. Обещаем, вы не пожалеете: разноцветные байкальские пейзажи никого не оставят равнодушными. За великолепием этого красочного сезона лучше ехать в отпуск в октябре и начале ноября, так как сентябрь еще будет утопать в красках лета. В ноябре начинаются первые заморозки, но природа все также располагает к душевному релаксу.

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press где отдохнуть осенью в России

Карелия

Здесь красиво в любой сезон. А осенью северная природа играет наиболее яркими красками. В Карелии смело можно планировать отпуск в сентябре и октябре, до начала дождей. Большую часть времени лучше посвятить экскурсиям — туристов не так много, а погода комфортная. Запланируйте посещение Рускеальского мраморного каньона и поход в несколько музеев, выбрав для себя наиболее интересные из нескольких десятков.

Чаще всего выбирают Национальный музей и Музей изобразительных искусств в г. Петрозаводск, где можно полюбоваться знаменитым карельским мрамором, беломорскими петроглифами, древними амулетами, красотой вышивки и народных костюмов. Не менее популярен музей рунопевцев в Калевале, а также Морской музей.

Горный Алтай

Необычайно красивое место. Место силы и духовного перерождения. Раскрашенные осенними красками горы и холмы завораживают настолько, что у большинства туристов вопроса, куда поехать отдыхать осенью в следующем году, не возникает. Сюда хочется возвращаться снова и снова.

Отпуск осенью в сентябре на Алтае вы проведете в солнечных днях без жары и осадков, а также сэкономите бюджет благодаря сниженным ценам. Воздух прогревается до +20°C, но, находясь в горной местности, не стоит забывать о перепадах температур. Ночью она может оказаться не более +5°C. С середины октября тут начинаются дожди, к которым в ноябре присоединяется ветер.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Отпуск осенью

Кавказские Минеральные Воды

Кавказские Минеральные Воды — это серьезная альтернатива пляжному отдыху, а также настоящая находка для жителей южных регионов, избалованных морем и солнцем. Моря в КМВ вы не найдете, но такого обилия живительных вод различных источников нет больше нигде. Кроме того, здесь целебный климат, красивые кавказские пейзажи и комфортабельные санатории. Лечебный отдых пользуется большим спросом, так как проблем со здоровьем сейчас предостаточно, притом у людей совершенно разных возрастов. Есть и здоровые, крепкие люди, которые пляжному отдыху и различным экскурсиям предпочтут профилактику и оздоровление организма.

Здесь находится около 130 минеральных источников (40 видов вод), а также большое месторождение целебной грязи озера Тамбукан, которая используется для лечения и профилактики широкого спектра заболеваний. Каждый город-курорт имеет свой профиль. Куда поехать в отпуск осенью, чтобы позаботиться о своем здоровье: в санаториях Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков, Железноводска ежегодно оздоравливаются тысячи людей со всей страны. Часто в Кавминводы приезжают из мегаполисов просто за релаксом и сменой обстановки, поселяясь не в санаторий или пансионат, а снимая жилье в одном из городов.

В отпуск осенью 2022 г. по Золотому Кольцу

Золотым кольцом называют символический круг из восьми исторических городов России, которые расположены к северу от столицы. Это направление — классика российского туризма. А путешествие по этому маршруту осенью — еще и эстетическое удовольствие, будь то отпуск в сентябре, октябре или ноябре.

Поездка позволит прикоснуться к русской истории, которая запечатлена в неповторимом облике архитектурных ансамблей русских церквей и монастырей в каждом городе Золотого Кольца. Здесь можно ощутить дух старины, посмотреть на уникальные шедевры архитектуры и культуры, пополнить свой багаж знаний об истории России. Осень позволит увидеть величественные города в ярком ожерелье красно-желтых красок, что оставит незабываемые впечатления.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press отпуск осенью 2022 г.

Отпуск осенью 2022 г. на Черноморском побережье

Любители пляжных курортов в сентябре-октябре еще могут застать теплое море в России. Отдохнуть осенью туристы больше всего предпочитают в Крыму, Анапе, Новороссийске, Сочи. К слову сказать, в 2021 году комфортная для купания в море погода стояла даже в середине октября. В среднем же воздух в городах Черноморского побережья прогревается до +24°C в сентябре, и немногим ниже в октябре.

В ноябре города побережья Черного моря просторные, свободные и неторопливые, с мягкой красотой и редкими солнечными днями. На пляжах отсутствует курортный шум, нет очередей и призывов купить сладкую кукурузу. Туристам нравится медленно прогуливаться по набережным, дышать морским воздухом, посещать достопримечательности и задумчиво смотреть вдаль через окна ресторанов.

Любители более активного отдыха могут отправиться на экскурсии, полюбоваться осенними горами с канатных дорог в Красной поляне в Сочи или отправиться в дегустационный тур по виноградникам Краснодарского края.

Куда отправиться отдыхать осенью 2022 за границу: ТОП-7 мест

Турция

Если у вас отпуск осенью, и вы ищете куда поехать, чтобы успеть застать пляжный сезон, ответ очевиден. Турция встречает российских туристов без визы, на срок до 60 дней, без ковидных ограничений для въезда. Но куда именно поехать в отпуск, ведь по всему побережью Турции осенью может быть разная погода? Рассказываем.

Летом и в первой половине сентября загорать и купаться можно во всех городах-курортах на Средиземном море (кроме Эгейского побережья, там чуть холоднее). Первая половина октября располагает к тому, чтобы отправиться в Сиде, Белек, Анталью, Кемер. С середины октября можно постепенно прощаться с теплым бархатным сезоном на этих курортах.

Где отдохнуть осенью в Турции, если ваш отпуск во второй половине октября или в ноябре? Езжайте в Аланию, так как это самый южный курортный город Средиземного моря. На первой неделе ноября здесь точно получится искупаться.

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press отпуск осенью

ОАЭ

Для отпуска в этой стране потребуется виза, которую можно оформить прямо в аэропорту по прилёту. Также нужно будет подтверждение прохождения вакцинации Спутником-V или отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение последних 48 ч.

Для отпуска осенью лучше подходит вторая половина октября, но если вас не пугает невыносимая жара, то можно и раньше. С середины октября воздух прогревается до +35°С, а температура моря около +26°С. Ночью здесь тоже комфортно — около +21°С. Отдыхать можно ехать на любой из курортов, но в Шардже и Фуджейре будет чуть прохладнее.

Египет

Визу тоже оформляют в аэропорту по прибытию. Ограничения, связанные с COVID-19, сняты. С весны 2022 г. российские туристы вновь могут приобретать пакетные туры в эту сравнительно недорогую для отдыха страну.

Провести здесь можно и отпуск осенью 2022 г. В октябре знойная жара спадает, становится комфортно. Температура воздуха днем не превышает +30°С, а вода еще совсем теплая — около +28°С. В ноябре тоже еще тепло, но начинают бушевать сильные пустынные ветра.

Израиль

Это страна, куда можно поехать отдыхать осенью без визы. Находиться можно до 90 дней. Сентябрь и октябрь порадует туристов стабильно теплой и солнечной погодой. Температура воздуха от +26°С до +28°С, вода около +26°С в Средиземном море, около +28°С в Красном и достигает +30°С в Мёртвом.

Большинство туристов для пляжного отдыха выбирают город Тель-Авив. Многие едут в Иерусалим, чтобы ближе познакомиться с культурой страны, посмотреть на памятники ЮНЕСКО и искупаться в Мёртвом море. Популярен и еще один курорт — Эйлат. Это место оценят дайверы, которые смогут увидеть разнообразный подводный мир.

Фото: Yulia Kapishnikova/Russian Look/Global Look Press Куда поехать в отпуск осенью

Кипр

Если у вас есть виза для посещения этой страны, оформленная через консульство Кипра, и сертификат о вакцинации (или отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение последних 96 ч.), то осенний отпуск вы сможете провести в этой стране. Остров располагается южнее от побережья Турции. Пляжный сезон здесь длится весь октябрь.

Популярные курорты южного побережья Кипра — Айя Напа, Ларнака, Лимассол, Протарас и Пафос. У каждого из них есть свои особенности, но на любом из них температура воздуха будет не менее +25°С днем и +21°С ночью.

Тунис

Куда еще можно поехать отдохнуть осенью без визы? Конечно, Тунис. Но отпуск в этой стране лучше планировать на сентябрь-первую половину октября, и то лучше выбирать самые южные курорты страны. Дневная температура воздуха будет достигать +25°С, а воды — не ниже +20°С. К концу октября начинают идти дожди, которые не прекращаются и весь ноябрь.

Таиланд

В эту страну можно смело ехать без визы, на срок до 30 дней, с сертификатом о вакцинации или результатом ПЦР-теста. Отпуск осенью тут лучше планировать на вторую половину октября и выбирать северные курорты страны. Тогда вы застанете окончание периода тропических ливней и сухую, комфортную для пляжного отдыха погоду. По ночам могут проходить ливни, но утром погода вновь будет комфортной.

Воздух в среднем в это время прогревается до +30°С, а вода — до +28°С. Лучшим курортом для отдыха в октябре считается Паттайя на северо-востоке страны. В последнюю неделю октября можно отдохнуть на двух других курортах Таиланда — острове Пхукет и в провинции Краби. Погода в середине осени здесь полна сюрпризов — до обеда может ярко светить солнце, а после — тропический ливень на несколько часов. Но температура воздуха и воды при этом остается около +29 °С.

Фото: Russian Look/Global Look Press Отпуск осенью

Вьетнам

Виза во Вьетнам россиянам не нужна, но срок пребывания всего 15 дней и лететь с пересадками. Страна тянется с севера на юг и расположена в Юго-Восточной Азии. Главные курорты омываются водами Южно-Китайского моря. В октябре лучше не отдыхать на севере Вьетнама — здесь вы застанете сезон дождей, а, может, даже и тайфун.

Отдыхать лучше на южных курортах страны — Нячанг, Фукуок, Муйне, Фантьет и Дананг. Температура воды и воздуха в этих городах практически одинакова: до +30°С днём, а температура воды — до +29°С.

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