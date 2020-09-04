Банковский счёт Елены Летучей арестовали из-за невыплаты кредита

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Судебные приставы Ярославской области арестовали банковский счёт телеведущей Елены Летучей для взыскания долга по оплате кредита на сумму более 350 тыс. рублей.

На одном из счетов оказалась сумма, достаточная для погашения долга. Практически 400 тысяч рублей были списаны со счёта в принудительном порядке, — говорится в сообщении УФССП по Ярославской области «ВКонтакте».

Уточняется, что приставы выяснили, что должница редко появляется по месту регистрации, поэтому они выявили её счета в одном из городских банков.

Как сообщил ТАСС информированный источник, речь идёт о телеведущей Елене Летучей, которая родилась в Ярославле.

Как писал NEWS.ru, российские мошенники начали использовать Федеральную службу судебных приставов в собственных интересах. С помощью государственной системы они пытаются похищать средства путём взыскания несуществующих долгов. Москвичка Екатерина получила уведомление от банка о блокировке средств на счёте по распоряжению судебных приставов. В тот же день в банке ей подтвердили заморозку 90 тысяч рублей. Позже выяснилось, что решение об этом принял суд в Саратове. Поводом стал иск от некоего индивидуального предпринимателя из Якутии. Однако гражданка никогда не была с ним знакома и никаких дел не имела. После разбирательств мировой судья решение о взыскании средств отменил, однако долг остался.