Банки сообщили об активизации мошенников в период самоизоляции

https://static.news.ru/photo/30f50fca-851b-11ea-a9ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Eisenhuth/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Крупные банки России в период действия режима самоизоляции зафиксировали рост активности мошенников, которые пытаются похитить средства их клиентов.

Так, в ВТБ подсчитали, что число таких попыток в апреле возросло более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом в марте 2020 года. Похожая ситуация наблюдается в Промсвязьбанке, сообщает РБК.

Специалисты по безопасности банков отмечают, что мошенники чаще всего используют телефонные звонки, стараясь выманить у россиян реквизиты карты и СМС-пароли. При этом они прибегают к психологическим методам, эксплуатируя негативные новости о коронавирусе и экономике.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сбербанк зафиксировал несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества. Злоумышленники с их помощью похищают данные и деньги россиян. Они предлагают россиянам получить социальные выплаты и материальную помощь, тем самым собирая информацию о картах и персональные данные.