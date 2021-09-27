«Бабье лето» или снег: синоптик рассказал, к чему готовиться москвичам

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в комментарии для NEWS.ru рассказала, к какой погоде готовиться москвичам на текущей неделе. Специалист заметила, что вопрос о так называемом «бабьем лете» не стоит, однако в дневные часы будет тепло и солнечно.

Действительно, погода будет без осадков и в дневные часы будет солнышко и оно будет прогревать воздух, но антициклон, который будет определять погоду — холодный, он со Скандинавии, — пояснила Позднякова.

Она отметила, что в середине недели в ночи возможны даже заморозки. Тем не менее, осадки не ожидаются, поэтому говорить о снеге не приходится. Дневная же температура, в среднем, будет выше 10 градусов. Местами до +14.

И вот такая погода, определяемая антициклоном, продлится практически до конца календарной недели. В ночные часы температура будет +2, +7 градусов, может быть местами до 0 градусов, — добавила синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что с 27 сентября в центр Европейской России антициклон принесёт малооблачную погоду без осадков. Это будет золотая осень, отметил учёный.