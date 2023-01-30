«АвтоВАЗ» отреагировал на сообщения о дефиците лакокрасочных материалов «АвтоВАЗ» заявил, что решит вопрос дефицита красок в ближайшее время

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Пресс-служба компании «АвтоВАЗ» заявила NEWS.ru, что предприятия действительно испытывают «небольшой дефицит отдельных оттенков лакокрасочных материалов». Представители концерна отметили, что проблему планируется решить в ближайшее время «при поддержке профильного министерства». Таким образом на предприятии прокомментировали соответствующую публикацию «Ведомостей».

В настоящее время наблюдается небольшой дефицит отдельных оттенков ЛКМ. Разрешить ситуацию планируется в ближайшее время при поддержке профильного министерства, — добавили в пресс-службе.

Накануне «Ведомости», ссылаясь на представителя «АвтоВАЗа», сообщили, что производитель столкнулся с дефицитом лакокрасочных материалов, из-за чего автомобили Lada можно заказать только в белом, черном и темно-зеленом цветах. По их словам, машины других оттенков появятся не раньше марта.

С ноября-декабря 2022 года «АвтоВАЗ» начал красить автомобили линейки Granta в два цвета — черный и белый, отмечает топ-менеджер одного из региональных дилеров марки. По его словам, сейчас Niva Legend, Travel и Bronto доступны в темно-зеленом цвете, коммерческие Lada — в белом.

Ранее автоэксперт Антон Шапарин рассказал, что в обозримом будущем цены на автомобили в России будут расти, а дефицит никуда не исчезнет: на рынке будет наблюдаться снижение количества хороших машин и снижение качества ремонта из-за использования подержанных запчастей. Эксперт подчеркнул, что параллельный импорт на данный момент не действует в России, и потребителю приходится либо покупать китайские авто по большой цене, либо соглашаться на Lada Granta.