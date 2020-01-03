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рассказал партнёр «Первой юридической сети» Павел Курлат РИА Новости. Специалисты сферы страхования рассказали о самых популярных в 2019 году схемах мошенничества. По их оценке, больше всего правонарушений зафиксировано в области автострахования. Наиболее частыми являются мошеннические действия при страховании грузов,партнёр «Первой юридической сети» Павел Курлат РИА Новости.



Каждый год мошенники стараются использовать новые схемы для противозаконного обогащения. В рамках полиса ОСАГО они начали заявлять наручные часы и другие вещи стоимостью выше 400 тысяч рублей, вплоть до люстр, заявил агентству руководитель управления экономической безопасности Южного регионального центра «АльфаСтрахования» Виталий Мальцев.

Компания «Согласие» нашла в Волгоградской области мошенников, которые использовали похищенные данные невиновного человека, подделали его подпись и переложили на него убыток за ДТП. Раскрытие данного эпизода помогло установить, что они давно применяли такую схему, указывая в извещении людей, которые не участвовали в аварии, сообщает агентство.



В «Абсолют Страховании» раскрыли дело неудавшихся «Бонни и Клайда». Клиентка заявила в компанию о поджоге автомобиля, а позже выяснилось, что его совершил бывший владелец машины, который оказался её бывшим бойфрендом. Он купил этот автомобиль в кредит и не смог его погасить.



Мошенничество встречалось и в сфере страхования имущества. В Иркутской области владелец застрахованного коттеджа стоимостью почти в 10 млн рублей заявил о его уничтожении пожаром, но специалисты обнаружили, что остатки дома не соответствовали изначальным фотографиям. Оказалось, что реальная цена строения не превышала 300 тысяч рублей.



Становятся частыми эпизоды мошенничества с полисами страхования от несчастного случая. Об одном из самых громких из них рассказывал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов. Врач курской больницы заключил за три дня 90 договоров страхования в 19 разных компаниях. Несчастный случай произошёл, клиент получил травмы, а разбирательство по этому делу идёт до сих пор.