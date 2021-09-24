Автор проекта BARAKuda рассказал, по какому делу задержали его актрису

Актрису Ларису Кривоносову задержали из-за того, что в своём образе она оказалась похожа на официального представителя МВД России, генерала полиции Ирину Волк. При этом само дело против неё полностью сфабриковано. Об этом Lenta.ru рассказал автор проекта BARAKuda Андрей Клочков.

В интернете возникла очень бурная реакция по поводу сходства Кривоносовой с официальным представителем МВД, что, наверное, и послужило поводом для того, чтобы применить к ней соответствующие меры воздействия, — отметил Клочков.

По его словам, сначала прицепились к форме, а после нашли причину, чтобы дать актрисе 10 суток ареста. При этом в суде ей припомнили какие-то старые инциденты, о которых никто не знает. Получается, что дело было сфабрикованным и надуманным изначально.

Мы считаем, что на нас оказывается давление, хотя все сотрудники местные, наши, уссурийские нас поддерживают. То есть не иначе как «сверху» все эти указания происходят, — уверен режиссер.

Он сообщил, что как только актриса освободится, съёмочная группа продолжит действовать дальше, ведь ролики про Виталия Наливкина отражают российскую действительность.

Ранее уссурийский суд арестовал на 10 суток актрису Ларису Кривоносову, которая сыграла в пародии на выступление пресс-секретаря МВД в скетч-шоу про вымышленного депутата Виталия Наливкина. Ей вменили незаконное ношение полицейской формы.