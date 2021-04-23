Автоэксперты раскритиковали проект МВД о новых штрафах

https://static.news.ru/photo/8f3a979c-a425-11eb-a2d6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проект постановления МВД, содержащий новый перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация автомобилей, прокомментировали автоэксперты. По их мнению, реализация инициативы будет способствовать не повышению безопасности на дорогах, а возникновению социальных конфликтов, сообщает РБК.

Координатор движения «Общество синих ведёрок» Пётр Шкуматов отметил, что авторы инициативы взяли за её основу нормы техсостояния автомобиля, не менявшиеся уже почти 30 лет, и техрегламент Таможенного союза, распространяющий требования к новым машинам на старые.

По его мнению, требования к техническому состоянию машин необходимо привести в соответствие с сегодняшним днём. Что касается техрегламентов, то их следует оставить только для производителей автомобилей и отменить для водителей. Иначе нарушителями, в случае принятия постановления, станут абсолютно все водители.

В этом его поддержал зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК ОП РФ и вице-председатель комитета по защите прав автовладельцев Александр Холодов. В то же время он счёл правильной проверку техсостояния авто, но заявил, что сотрудники ГИБДД заниматься её проведением не должны.

Согласно проекту МВД, водителям будут грозить штрафы за отсутствующие или неработающие фароочистители и автокорректоры уровня фар, отсутствие подушек безопасности, наличие предметов, закрывающих обзор, а также использование зимней и летней резины не по сезону.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла поправки в КоАП, предусматривающие введение в России системы обжалования штрафов ГИБДД с видеокамер в режиме онлайн. Водители смогут подавать жалобы на ошибочные постановления через «Госуслуги» или сайты судов, если у тех будет такая техническая возможность.