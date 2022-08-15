Автоэксперты объяснили, что снижает аварийность на дорогах Автоэксперт Хайцеэр: меньше ДТП происходит там, где есть камеры видеофиксации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Меньше всего аварий происходит в российских регионах, где есть камеры фото- и видеофиксации, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. На аварийность также влияет плотность движения автомобилей, воспитание и психологическое состояние водителей, отметил он в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Камеры фото- и видеофиксации очень сильно влияют на аварийность. В регионах, где их много, там ДТП происходят реже. Еще одна причина — плотность автомобилей. <...> Еще на аварийность влияет воспитание людей и их психическое состояние. Насколько их тревожат жизненные проблемы, — объяснил эксперт.

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в свою очередь заявил, что меньше всего аварий происходит в богатых регионах, где люди ездят на дорогих машинах, снабженных системами безопасности. Он добавил, что культура вождения по всей стране примерно одинаковая, хотя есть регионы, где «лихачат и присутствует некая отмороженность». Количество ДТП в регионе зависит от действий властей: там, где принимаются меры по профилактике, ситуация лучше, заключил автоэксперт.

Россияне ранее направили в Общественную палату свои предложения о поправках к правилам дорожного движения, в том числе, чтобы снизить количество ДТП с участием электросамокатов. Многие россияне сошлись во мнении, что электросамокаты не должны двигаться со скоростью более 25 км в час. Однако они попросили не вводить ограничения на максимально переносимый вес и мощность двигателя, рассказал зампред комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.