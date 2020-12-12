Автоэксперты назвали три способа «убить» двигатель на морозе

https://static.news.ru/photo/6f6429f0-3d42-11eb-8e10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Действия автомобилиста зимой, которые приводят к серьёзным поломкам такой дорогостоящей и самой главной детали — мотора, перечислили автомобильные эксперты.

Так, турбированные двигатели намного больше атмосферников страдают от перепадов температуры. Их цилиндры сделаны из довольно чувствительного алюминия. В зимнее время турбину из-за этого просто необходимо прогревать перед тем, как куда-то ехать, утверждают специалисты в публикации «АвтоВзгляда».

После 2500 оборотов в минуту «улитка» (турбина. — NEWS.ru) быстро нагревается, то есть идёт температурное расширение материалов, — отмечает автор статьи.

Как объяснили специалисты, когда перепад температур происходит внезапно, мотор испытывает огромные нагрузки, вместе с масляным голоданием после стоянки могут возникнуть большие проблемы, и дорогостоящий узел выйдет из строя раньше времени.

Владельцам турбированных авто нужно «греться» даже после короткой стоянки. Не пожалеть на этот процесс нужно хотя бы пять минут. Масло за это время успеет поступить ко всем узлам.

Начинать движение со слишком высоких оборотов и «рвать» мотор не стоит, это очень опасно. Когда температура антифриза меньше 90 градусов, обороты двигателя нужно держать не выше 2300 в минуту.

После поездки двигателю нужно дать поработать хотя бы две минуты на холостых оборотах, тогда, пояснили эксперты, масло, которое прокачивается через турбину, успеет её охладить.

Как сообщал NEWS.ru, ранее блогер из Екатеринбурга Андрей Ширгин, известный как HiMan, разбил свой «Гелендваген» после спора с подписчиками.