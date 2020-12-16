Автоэксперты назвали недостатки мобильного приложения для оформления ДТП

https://static.news.ru/photo/4bf0dc74-406d-11eb-844e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ноябре в России запустили приложение для онлайн-оформления дорожно-транспортных происшествий «Помощник ОСАГО». Координатор движения «Общество синих ведёрок» Пётр Шкуматов нашёл ряд существенных минусов в этой инициативе.

Автоэксперт заметил, что большинство водителей по статистике попадают в ДТП не чаще, чем раз в 15 лет. Из-за этого россияне просто не скачивают приложение — по крайней мере, непосредственно до момента аварии. Ещё одним недостатком «Помощника ОСАГО» является высокий риск совершить ошибку при оформлении. Инструктаж по использованию программы не предусмотрен, а в стрессовой ситуации учиться новому может быть тяжело, указал Шкуматов в беседе с URA.RU.

Автоэксперт напомнил, что зачастую у участников ДТП нет доступа к Интернету. Приложение в такой ситуации просто не будет работать. Шкуматов отметил и ряд чисто технических моментов. В частности, данные пользователей не сохраняются в офлайн режиме, а телефоны участников ДТП не синхронизируются. Кроме того, «Помощник ОСАГО» пока нельзя интегрировать в существующие приложения страховых компаний, которыми пользуются многие автомобилисты.

Шкуматов допустил, что приложение станет полезнее после доработки. Однако с ним не согласился председатель комитета по защите прав автовладельцев, президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области и автоэксперт Кирилл Форманчук. Он привёл в пример опыт Европы, который показал неэффективность таких цифровых решений. Форманчук заявил, что с помощью «Помощника ОСАГО» просто были «отмыты» 100 млн рублей, пущенных на его разработку и модернизацию.

Люди, попавшие в ДТП, не думают о том, чтобы пойти и скачать приложение. Мировой опыт показывает, что эти приложения вообще не работают. Я не знаю, почему чудо страховщики решили, что в России оно будет работать, если во всём мире оно не работает, — высказался специалист.

Ранее в МВД РФ заявили, что изменение порядка оформления дорожно-транспортных происшествий не даст достаточного эффекта в борьбе с так называемыми вторичными ДТП, передавал NEWS.ru. Для решения этой проблемы необходимо разработать комплексный подход, по мнению представителя ведомства.