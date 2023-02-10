Автоэксперт объяснил отсутствие интереса к электромобилям в России Автоэксперт Ломанов: в России мало электромобилей из-за небольшого числа зарядных станций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Электромобиль российской сборки Evolute компании «Моторинвест», представленный на Международном форуме «Российская энергетическая неделя»

На российских дорогах мало электромобилей, потому что в стране для этого недостаточно развита инфраструктура, рассказал «Радио 1» автоэксперт Андрей Ломанов. По его словам, пробег таких машин на одном заряде ограничен. При этом зарядных станций в стране очень мало, уточнил специалист. Если нарастить их число, производство электромобилей в России также можно будет увеличить, подчеркнул он.

У электромобилей ограниченный пробег на одной зарядке, а зарядных станций в России очень мало. Это самая основная проблема в данной инфраструктуре. Если будут развиваться программы по их увеличению, то и производство электромобилей будет оправданно, — считает Ломанов.

Автоэксперт добавил, что владельцы частных домов могут установить в них собственный зарядный комплекс и самостоятельно заряжать электромобиль. Он пояснил, что россиянам невыгодно покупать электромобиль, ведь если они запланируют дальнюю поездку, могут возникнуть проблемы с зарядкой. Он уточнил, что в России такая машина может быть только вторым, а не основным транспортом в семье.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов ранее заявил, что холдинг готов производить электромобили на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Отмечается, что проект автомашины создан Обуховским заводом концерна «Алмаз-Антей».