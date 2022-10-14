Автоэксперт рассказал, как ухаживать за машиной при минусовой температуре Автоэксперт Славнов: водителям лучше «переобувать» машину до нулевых температур

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После наступления холодов и образования гололедицы в городе автолюбители могут использовать фрикционные шины («липучки»), заявил в разговоре с NEWS.ru автоэксперт Дмитрий Славнов. По его словам, в городских условиях это допустимо, так как дороги повсеместно чистятся. Также он посоветовал заранее заливать незамерзайку, чтобы лобовое стекло всегда было в порядке.

Подчеркну, что лобовое стекло — это глаза автовладельца. Поэтому заранее незамерзайку заливаем в бачок, а зимние дворники ставим на поводки. Дело в том, что многие просыпаются утром при отрицательных температурах, поэтому нужно сделать так, чтобы лобовое стекло не замерзало в процессе движения, — сказал Славнов.

Он добавил, что после мойки все уплотнители дверей стоит промазывать силиконовой смазкой, чтобы они нормально открывались.

«Переобуваться» специалист призвал заранее при устоявшейся температуре в +5…+7 градусов. При этом специалист заметил, что критический период стартует уже при стабильном нуле градусов.

Ранее автоэксперт Кирилл Форманчук рассказывал, что машинное масло лучше покупать на розлив в проверенных сервисах. По его словам, замена масла в сервисах не способна в полной мере обезопасить от подделки, так как в некоторых случаях их крайне трудно отличить от оригиналов. Специалист подчеркнул, что в сервисах могут пояснить, откуда поступило масло, и предоставить сертификат его качества.