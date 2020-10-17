Автоэксперт рассказал, как не ошибиться при покупке машины

https://static.news.ru/photo/d5d40690-117f-11eb-a3e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главная ошибка при выборе подержанного автомобиля — выбрать машину с ржавым или битым кузовом. Об этом заявил автоэксперт Вячеслав Субботин.

То, что он битый и крашеный, — это наиболее вероятный просчёт и самая большая потеря в будущем при покупке подержанной машины, — цитирует его URA.RU.

Субботин добавил, что такие проблемы с кузовом могут стать причиной дорогостоящего ремонта или потери ездовых качеств автомобиля. Распознать восстановленный кузов на глаз практически нереально, считает он. Нужна проверка профессионала — на стенде. И это стоит в районе двух тысяч рублей минимум.

Второй важный момент, на который следует обратить внимание, — состояние агрегатов машины: мотора, коробки передач, подвески. Эксперт объяснил, что диагностика автомобиля не позволяет определить изношенность двигателя, состояние амортизаторов, сайлентблоков, трансмиссии.

Субботин также добавил, что по возможности, не стоит брать подержанный автомобиль. А в дилерских центрах внимательно читать пункты о возврате — возможно, за это могут взять дополнительную плату.

Но если уж брать подержанное автотранспортное средство, то не стоит приобретать машины с вариатором, роботизированной коробкой передач, а также машины с непосредственным впрыском топлива. Кроме того, Субботин призвал отказаться от покупки китайских и корейских автомобилей.

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральная антимонопольная служба предложила привязать полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) не к автомобилю, а к конкретному человеку. Таким образом, ответственность за вероятные аварии должен будет нести не владелец транспортного средства, нередко не причастный к ДТП, а именно тот человек, который сидел за рулём и допустил столкновение, даже если автомобиль ему не принадлежит.