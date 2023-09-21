Автоэксперт объяснил, почему выдача прав на 20 лет не вызовет проблем Автоэксперт Шкуматов: выдача прав на 20 лет вместо 10 лет не вызовет проблем

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Выдача водительского удостоверения сразу на 20 лет, а не на 10 лет, как сейчас, станет абсолютно логичной мерой, рассказал NEWS.ru автоэксперт Петр Шкуматов. Он объяснил, что у профильных ведомств не возникнет проблем с отслеживанием состояния здоровья владельцев машин.

Это абсолютно логично. Данные по водительской медсправке медучреждение загружает в базу ГИБДД через систему электронного обмена данными и, если на то будут причины, алгоритм системы межведомственного взаимодействия приостановит действие водительского удостоверения. И вообще, у нас электронные права набирают популярность. Думаю, что идею поддержат, — сказал эксперт.

Накануне глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев заявил о разработке законопроекта, предусматривающего продление срока действия прав с 10 до 20 лет, если водитель исправно проходит все медкомиссии, не нарушает ПДД и не состоит где-либо на учете.

Ранее заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с общественными некоммерческими организациями Александр Холодов заявил, что правила дорожного движения в России следует переписать «понятным языком». Он добавил, что действующие правила уже не отражают современную реальность.