Автоэксперт объяснил, почему россияне массово не пересядут на машины из КНР Автоэксперт Шапарин заявил, что машины из КНР слишком дорогие для россиян

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россияне вряд ли будут массово ездить на автомобилях китайского производства, заявил NEWS.ru вице-президент Национального автосоюза Антон Шапарин. Он объяснил это тем, машины из КНР дорогие.

Я не верю, что все мы будем ездить на «китайцах», потому что это дорого. У российского потребителя просто нет таких денег. Китайские машины начинаются от 2 млн рублей. Если бы они стоили меньше миллиона, тогда я сказал бы «да». Но два миллиона рублей для российского потребителя — огромные деньги, — объяснил Шапарин.

Также эксперт отметил, что «кредитный ресурс в данном случае неприменим», потому что кредитные ставки в РФ «чрезвычайно высоки». А это значит, полагает собеседник NEWS.ru, что «автокредит в России будет существовать крайне ограниченно».

Ранее NEWS.ru рассказывал, что в 2023 году российский авторынок стал вотчиной китайских марок. По статистике, из 25 самых продаваемых моделей в стране не китайских — только пять. Это три «Лады» («Гранта», «Нива» и «Веста»), УАЗ «Патриот» и Kia Sportage.